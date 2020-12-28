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تعليم

24 عملا فنيا بمعرض "رسمة في حدوتة" بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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كريم ناصر
نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض "رسمة في حدوتة"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وافتتحه الدكتور محمود حامد عميد الكلية والدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.  

ويضم المعرض ٢٤ عملا فنيا وتدور فكرة معرض رسمة في حدوتة للفنانة الدكتورة رحاب عبد العال مدرس اشغال المعادن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان حول رصد السمات الجمالية والتعليمية في كل من (رسوم الأطفال، قصص الأطفال، الألعاب والاهتمامات المرتبطة بالأطفال) في هيئة عناصر فنية وتشكيليا لتستخدم فى تصميم وتنفيذ قطعة حلى يتحقق من خلالها الجانب الجمال والتعبير، وذلك باستخدام خامة الفضة كأساس للعمل الفني، واستخدام النحاس الأحمر والأصفر والأحجار  نصف الكريمة  وفصوص الزركون الملونة. 

ويستخدم المعرض بعض التقنيات المرتبطة بتشكيل الخامات المعدنية كالنشر، القطع، التفريغ، الحنى، الخشدقة، الصهر المباشر بالحرارة، الأكسدة، الدمج المعدني، الحفر الحمضي.
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