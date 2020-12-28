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محافظات

سد العجز في الأطباء .. مستشفى الشيخ زويد تستقبل مدير مديرية الصحة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:35 م
مستشفى الشيخ زويد
مستشفى الشيخ زويد
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احمد صالح
استقبل مستشفي الشيخ زويد المركزي بمحافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين "الدكتور طارق محمد كامل شوكة ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، يرافقه العميد وكيل الوزارة طارق عابد رئيس مجلس المدينه يرافقهم الدكتور اسامه سالم الوكيل العلاجي والدكتور هلال عمر ، وفي حضور وجهاء الشيخ زويد الحاج صالح ابو رياش حيث قاموا بتفقد سير العمل ومعاينة محرقة النفايات أثناء التشغيل والتوصل لحل بشأنها.

كما قام الوفد الزائر المستشفى بالمرور على قسم العزل وتجهيزات العناية المركزة ومعاينة التجهيزات التي تم توريدها في الأيام الماضية، كما شملت الزيارة المرور على أقسام المستشفى المختلفة.


وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم سد العجز في الأطباء بالمستشفى تخصصات " أطباء باطنة_ نساء وولادة _جلدية، وتوفير أخصائي جراحه وتخدير" ، ومناقشة الاحتياجات من العمال ايضا، إضافة إلي التأكيد على مساندة المستشفي بتوفير باقي الاجهزه المطلوبه تباعا ، ومراجعة القوي البشرية الحالية وإعادة توزيعها على مختلف الأقسام العاملة بالمستشفى .

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسليم عدد من الاجهزة الطبية لمستشفى الشيخ زويد المركزي ، جاء ذلك تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى محافظة شمال سيناء .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة إن الأجهزة التي وصلت إلى مستشفى الشيخ زويد اليوم تضمنت ١٠ أجهزة مينتور ،و١٥ كرسي لمرضى الغسيل الكلوي، و٢ جهاز رسم قلب، و٣ أجهزة شفاط جراحي، و٥ ترابيزة عمليات هيدروليك، و٢ جهاز نيبولايزر.

وأوضح د أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات ، أنه تم توريد الأجهزة الي مستشفى الشيخ زويد بمجرد الانتهاء من الإجراءات المخزنية بمديرية الصحة بمديرية العريش.

ووافقت وزيرة الصحة أثناء زيارتها لمحافظة شمال سيناء  على مطلب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، بشأن إقامة مستشفى للطوارئ في قرية رمانة، وكذا سرعة استكمال مخزن الأدوية.

ووافقت على إمداد مستشفيات المحافظة بـ (5 ماكينات غسيل كلوي، 15 كرسي غسيل كلوي، 15 جهاز مونيتور لزيادة أسرة الرعاية بالمستشفيات، 3 شفاط كهربائي، 2 جهاز نيبوليزر، 3 أجهزة رسم قلب، 2 ترابيزة عمليات، 50 أسطوانة أكسجين، 9 آلاف سرنجة ذاتية التدمير، 1000 كيلو قطن، 800 قسطرة، 400 عدسة لاصقة صلبة. 

وإرسال أكثر من 5 آلاف عبوة من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا لمستشفيات المحافظة ، علاوة على توفير 20 كرسيا متحركا لمستشفيات شمال سيناء .

إرسال جهاز غازات دم، ومستلزمات قسطرة قلبية، والفرش اللازم لتجديد سكن الأطباء بالمحافظة .

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