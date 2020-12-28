ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران: إسرائيل تخاطر بتجاوز الخط الأحمر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:44 م
ايران واسرائيل
ايران واسرائيل
Advertisements
على صالح
حذر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، من أن إسرائيل تخاطر بتجاوز الخط الأحمر بعد أن قالت وسائل الإعلام إن غواصة إسرائيلية أرسلت إلى الخليج العربي كرادع.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن سعيد خطيب زاده قوله "الكل يعرف ما يعنيه الخليج الفارسي لإيران وما هي السياسة التي تنتهجها إيران بشأن مصالحها الوطنية وأمنها".

وأضاف المتحدث أن على إسرائيل أن "تدرك مخاطر تجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية الأسبوع الماضي، إن غواصة من طراز دولفين عبرت قناة السويس بشكل واضح فوق سطح الماء في منتصف ديسمبر كتهديد علني لإيران.

وهددت إيران إسرائيل بالانتقام لما تعتبره عملية إسرائيلية لاغتيال عالم نووي بارز، وتم إطلاق النار على محسن فخري زاده بمدفع رشاش يعمل بالأقمار الصناعية بالقرب من طهران في نوفمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البنتاجون يرسل حاملة الطائرات "نيميتز" إلى مياه الخليج بعد اغتيال عالم نووي إيراني

تقرير: مخاوف في إسرائيل من استهداف إيران لمواطنيها بعد اغتيال مهندس القنبلة النووية

كانت على علم بمحاولة اغتياله.. مسؤول إيراني يحمل طهران مسؤولية مقتل العالم فخري زاده

قبل تولي بايدن.. نتنياهو يجهز كروت لعب مثيرة مع إيران

بعد اغتيال مهندس القنبلة الذرية الإيرانية.. أين اختفى حسن نصر الله؟

5 رؤوس نووية.. الموساد يكشف تسجيلات خطيرة لـ فخري زاده

ترشيحاتنا

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

إصابة المدير التنفيذي لنادي الزمالك بفيروس كورونا

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

قتل مسموما .. مصرع ملياردير نتفيلكس بعد مؤامرة من زميله

مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور

15 دقيقة.. الزمالك يسجل هدفين والـ VAR يلغي الأول وركلة جزاء تمنحه التقدم على سموحة

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

صن داونز يخدع الأهلي.. كواليس فشل صفقة سيرينو «خاص»

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

أهداف سهلة .. الفئات الأكثر عرضة لـ سلاسة كورونا الجديدة