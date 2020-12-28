فرجاني ساسي يسخر من أرضية ملعب برج العرب.. صورة





ونشر ساسي عبر "ستوري" إنستجرام" صورة لأرضية ملعب "برج العرب" مع "إيموجي" مشيرًا إلى أنها سيئة.





وشهد تشكيل الزمالك تواجد فرجاني ساسي على دكة البدلاء.





وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد





وحقق الزمالك الفوز في أولى مبارياته بالدوري هذا الموسم على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 في الجولة الثانية والماضية.





ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لكي يقدم أداءً فعالا أمام سموحة لاستعادة توازنه مجددًا، والاقتراب من الصدارة.





سخر الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، من أرضية ملعب "برج العرب"، الذي يحتضن مباراة فريقه أمام سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز.