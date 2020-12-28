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رياضة

المقاولون العرب يخضع لمسحة كورونا قبل مباراة البنك الأهلي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:11 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الأثنين، وذلك في اطار البروتوكول الموضوع من جانب اتحاد الكرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلى، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، والتى من المقرر اقامتها على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويحتم البروتوكول الخاص باللجنة الطبية لاتحاد الكرة على كافة الفرق عمل مسحة طبية أو تحليل «رابيد تيست» قبل أي مباراة بـ 48 ساعة للكشف عن فيروس كورونا في كل فريق، لتجنب تفشى الفيروس بين لاعبى الدورى العام.

وسادت حالة من الغضب داخل نادي المقاولون العرب برئاسة محمد محسن صلاح، بعد سلسلة الهزائم المتكررة التى تعرضها لها ذئاب الجبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتذيله جدول المسابقة في المركز الأخير بدون رصيد لعدم تحقيقه لأي فوز أو حتى تعادلا يحفظ به ماء وجهه، خصوصًا أن فريق المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس في الموسم الماضي قدم أداء مميزًا وحقق نتائج رائعة جعلته يحجز مكانا داخل المربع الذهبي ويحصل على المركز الرابع خلف الأهلي والزمالك وبيراميدز أصحاب المراكز الأولى.

وخاض فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز 3 مباريات حتى الآن، في الجولة الأولى لعب أمام نادي الزمالك تعرض للهزيمة بهدفين نظيفين على استاد الكلية الحربية، وفي الجولة الثانية تعرض للخسارة أمام نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، على ملعب النادي الأهلى بمدينة السلام.
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