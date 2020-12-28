المقاولون العرب يخضع لمسحة كورونا قبل مباراة البنك الأهلي

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الأثنين، وذلك في اطار البروتوكول الموضوع من جانب اتحاد الكرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلى، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، والتى من المقرر اقامتها على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.





ويحتم البروتوكول الخاص باللجنة الطبية لاتحاد الكرة على كافة الفرق عمل مسحة طبية أو تحليل «رابيد تيست» قبل أي مباراة بـ 48 ساعة للكشف عن فيروس كورونا في كل فريق، لتجنب تفشى الفيروس بين لاعبى الدورى العام.



