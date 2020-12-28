الشيف بوراك التركي بصحبة كريستيانو رونالدو من دبي.. شاهد

شارك الشيف التركي الشهير بوراك متابعيه مقطع فيديو جديدا بصحبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق الشيف بوراك، قائلا: " أفضل لاعب كرة قدم في القرن الحادي والعشرين وتشين بوراك دبي معًا 🤗❤️😍 نحبك أخي كريستيانو".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات الإيجابية حول ظهورهما معا.





يذكر أن اللاعب كريستيانو رونالدو حصل على جائزة لاعب القرن الحادي والعشرين في حفل جوائز جلوب سوكر بدبي.

وتوج رونالدو بالجائزة على حساب محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، وليونيل ميسي قائد برشلونة، وزميله السابق البرازيلي رونالدينيو، وأكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن البقاء على القمة في صدارة لاعبي العالم ليس أمرًا سهلًا.

ويعد الطباخ التركي بوراك من أشهر الشخصيات في الوطن العربي حاليًا، وذلك بسبب الأطعمة المميزة التي ينشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويقوم بزيارته العديد من الأمراء والشخصيات المهمة والفنانين في مطعمه باسطنبول.

ويتميز بوراك بحضوره القوي وشخصيته المميزة، ويظهر ذلك في مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها على الإنترنت بأسلوب استعراضي مبهر وانيق.

يذكر أن الشيف التركي الشهير بوراك من مواليد 1994م ويعمل في مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 عامًا، وهو من عائلة طباخين، ولقد ورث المهنة عن والده وجده، وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في اسطنبول.