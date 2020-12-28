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توك شو

أحمد موسى ساخرا: عدد سكان قرية "شطورة" نصف عدد قطر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:05 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير كافة القرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة؛ موضحا أن ما يتم في مصر من إنجازات لم يحدث عبر تاريخها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،:« الرئيس السيسي يعرف المشكلات التي تعاني منها القرى وتم وضع خطة لتطوير 50 مركز كمرحلة أولي لغير واقعهم للافضل». 

وسخر موسى، من دويلة قطر قائلا: « أنا مش بقول كده من فراغ انا لما بروح قريتي شطورة في سوهاج بلاقي إنجازات في مجالات عدة .. عدد سكان القرية 170 ألف نسمة بما يمثل نصف سكان دويلة قطر». 

تهدف المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، على أن تكون في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالي هذه القرى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأحد، الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة حياة كريمة.

وقال "السيسي"، في تدوينة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.

وأشار الرئيس إلى أنه سيتابع بنفسه خطوات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".
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