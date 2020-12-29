سعر الدولار اليوم 29 -12-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.65 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك ( البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد،عودة، ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،الكويت الوطنى NBK، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،التعمير و الاسكان،بنك الاستثمار العربى ،اتش اس بى سى HSBC،المصرف العربى الدولى،مصرف ابوظبى الاسلامى) نحو 15.67جنيه للشراء و 15.77جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك(فيصل الاسلامى ،الاسكندرية ، مصر إيران للتنمية ،العربى الافريقى الدولى،بلوم ،المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى،التجارى الدولى CIB ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك ( العقارى المصرى العربى ، الاهلى ) نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك ( ابوظبى الاولFAB ، مصر ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.65 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك ( البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد،عودة، ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،الكويت الوطنى NBK، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،التعمير و الاسكان،بنك الاستثمار العربى ،اتش اس بى سى HSBC،المصرف العربى الدولى،مصرف ابوظبى الاسلامى) نحو 15.67جنيه للشراء و 15.77جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..إنجاز عظيم.. رحلة سداد مصر لمستحقات الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك(فيصل الاسلامى ،الاسكندرية ، مصر إيران للتنمية ،العربى الافريقى الدولى،بلوم ،المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى،التجارى الدولى CIB ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك ( العقارى المصرى العربى ، الاهلى ) نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك ( ابوظبى الاولFAB ، مصر ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.