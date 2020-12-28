نائب: مشروع تطوير 1500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" تجديد لبنية الوطن

أكد النائب حسام صالح عوض الله، عضو مجلس النواب، أن قرار تطوير مئات القرى المصرية، وبالخصوص في الصعيد قرار دولة عفية تعمل على تجديد نفسها ومواردها، موضحا أن مشروع القرى المصرية، مشروع طموح جدا وامتداد للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي بدأت قبل نحو عام، لرفع كفاءة وتطوير القرى على مستوى الجمهورية.





وأضاف عوض الله خلال تصريحات له، أن مبادرة حياة كريمة لها انجازات فعلية على الأرض، واستطاعت رفع كفاءة وتطوير قرابة 400 قرية ومصر بها حوالي 5000 قرية.





وأشار عضو مجلس النواب الى أن وضع نحو 1500 قرية في المرحلة الأولى على خطة التطوير خلال ثلاث سنوات بتكلفة تصل الى 500 مليار جنيه وتقوم بها الهيئة الهندسية لقوات المسلحة، يكشف ضخامة المبادرة الرئاسية وأهدافها، والعمل على تحسين وتطوير كافة جوانب الحياة لأهالى تلك القرى، وتحسين البنية الأساسية من مياه الشرب والكهرباء والبيئة وتبطين الترع والإسكان والخدمات البيطرية وغيرها من الخدمات التي تحتاجها القرى.





وأكد البحر الاحمر ، أن مصر تحت قيادة السيسي تقوم بتجديد نفسها وعمرانها وهيئاتها ، للقضاء على آثار التهديم والتجاهل طوال العقود الماضية.