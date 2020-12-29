بدءا من اليوم .. تعليم بورسعيد تلغى الاحتفالات والتجمعات في المدارس لمجابهة كورونا

قررت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، إلغاء أى فعاليات أو احتفالات أو تجمعات داخل كل مدارس المحافظة بمختلف أنواعها والمؤسسات التعليمية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.





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يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى دولت رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و توجيهات د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ، فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والمؤسسات التعليمية ، والإلتزام بإرتداء الكمامات للجميع وعدم التهاون فى ذلك .





وتم التشديد كذلك على الاستمرار فى التعقيم الدوري للمدارس والحفاظ على التباعد الإحترازى بما يضمن سلامة وصحة كافة الطلاب والمعلمين والعاملين.