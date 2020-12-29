بدءا من اليوم .. تعليم بورسعيد تلغى الاحتفالات والتجمعات في المدارس لمجابهة كورونا

قررت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، إلغاء أى فعاليات أو احتفالات أو تجمعات داخل كل مدارس المحافظة بمختلف أنواعها والمؤسسات التعليمية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى دولت رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و توجيهات د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ، فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والمؤسسات التعليمية ، والإلتزام بإرتداء الكمامات للجميع وعدم التهاون فى ذلك .
وتم التشديد كذلك على الاستمرار فى التعقيم الدوري للمدارس والحفاظ على التباعد الإحترازى بما يضمن سلامة وصحة كافة الطلاب والمعلمين والعاملين.