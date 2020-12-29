الإسكان توضح أهم المشروعات بشمال وجنوب سيناء خلال 2020

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني عن تنفيذ عن إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال 2020 .





أوضحت الوزارة أن هذا العام شهد إنشاء تجمع تنموي بسهل القاع بمدينة طور سيناء، ومكافحة التصحر وتنمية القرى البدوية (إنشاء سدود – دورات مياه – آبار)، وبيت طلبة منديشة بالواحات البحرية، وحفر بئرى رى بأرض الملك وغرب الموهوب، وإنارة وصلة طريق القنطرة شرق من ميدان المثلث حتي كوبري السلام بطول 10 كم، وإنارة طريق الزيج / قاطية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وإنشاء مبني خدمي بقرية الروضة، وإنشاء خزان أرضى سعة 1000 م3 وعنبر طلمبات الأعمال الكهروميكانيكية.

















وأشارت الوزارة فى تقرير لها عن أبرز مشروعاتها خلال 2020 الى أنه تم رفع كفاءة الطرق لـ5 ميادين ضمن المرحلة الأولي والعاجلة لتنمية وتطوير العريش، وإنشاء مبني حضانة، وإنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى قرية الروضة بطول 15 كم في الاتجاهين، وتنفيذ نصب تذكاري بميدان ميناء العريش الرئيسي أمام مبني المحافظة، وإزالة وإعادة إنشاء 8 عمارات بحي المساعيد، وإنشاء دار مناسبات بقرية جبيل.





تابعت " تم إنشاء مسرح بمدينة سانت كاترين، واستكمال أعمال الحماية من السيول للطريق الرابط بين أبو غراقد ووادي مكتب بطول 5 كم، وإنشاء دار مناسبات بتجمع وادي مندر بمدينة شرم الشيخ" .







