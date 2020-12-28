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توك شو

بعد تعافيها.. الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد تروي تجربتها مع فيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:37 م
لمياء فهمى عبدالحميد
لمياء فهمى عبدالحميد
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محمود محسن
أكدت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا، موضحة "أنا مكنتش خايفة من الموت غير أنه ألم محدش في الدينا يقدر يتحمله".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إن ابنتها أصيبت بفيروس كورونا وتعافت اليوم أيضًا.

ووجهت رسالة قائلة "محدش يقلع الماسك خالص يا جماعة وخلوا مسافة بينكم وبين بعض، مش عاوزة حد يشوف اللى شوفته، واللى جرب اللى أنا جربته عارف أنا بقول ايه، الاحتياطات البسيطة اللى بتستهون بيها هي اللى بتنجيك".

واستكملت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، "لما عملت مسحة فى البداية قلت أكيد دور برد، وكانت مفاجأة غير طبيعية ومريت بيوم صعب جدا وربنا ما يكتبها على حد أبدا".

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