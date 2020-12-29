الجندي المجهول.. أكرم توفيق يتصدر تويتر بعد أدائه أمام الاتحاد السكندري

تصدر وسط ميدان النادي الأهلي اكرم توفيق موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب نهاية مباراة الاهلي والاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.





وقدم أكرم توفيق أداء ممتاز طوال المباراة واحرز هدف الأهلي الرابع من تمريرة رائعة بالرأس من الدولي التونسي علي معلول في المباراة التي جمعت الاهلي والاتحاد السكندري علي ملعب "ستاد الأهلي we السلام" أمس وانتهت بفوز النادي الاهلي 4-0.









وعلق جمهور النادي الاهلي علي اداء أكرم توفيق، قائلين: " اكرم توفيق بسم الله ماشاء الله تطور مُذهل وبصراحة فاجئني لتاني ماتش عظيم مع الأهلي بعد عودته من الإعارة .. فاجأني في الاستخلاص، 90 دقيقة ثابت في الملعب بدنيًا واكتر لاعب بيعافر علي الكرة.. ماتش رائع من أكرم وفعلا أكرم هيكون مستقبل الاهلي.. أداء ممتاز من أكرم توفيق للمباراة التانية على التوالى والهدف الجميل تتويج لمجهودك في المباراتين عاش يا أكرم.. أكرم توفيق ربنا يحميك يا ابني".





وقال آخرون: "اكرم توفيق أصبح من العناصر الأساسية ، وسجل هدفا، نتيجة الإعارة ممتازة ومن رجال المباراة، استمر.. لكل مجتهد نصيب، برافو يا اكرم توفيق .. ماتش هايل من اكرم توفيق وكلل مجهوده طول اللقاء بهدف جميل استمر.. بالنسبه لى اكرم توفيق هيكون الجندى المجهول ومن الاعيبه الحلوه واللي هيكون ليهم دور كبير ومستقبل في حصد البطولات.. أكرم توفيق استوى بعد المشاركات الكتير في الإعارة ومع المنتخب الاوليمبي وده اللي خلاه دلوقتي يقدر يشيل نص ملعب الاهلي





وكان أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.





وقال أكرم توفيق، عقب انتهاء اللقاء، إنه سعيد بالمستوى الذي وصل إليه في الفترة الماضية، وإنه استفاد كثيرًا من فترة اللعب ضمن صفوف الجونة على سبيل الإعارة، واكتسب كثيرا من الخبرات، كما أنه لعب في مركز الوسط المتقدم كثيرًا خلال فترة وجوده هناك.





وأضاف أنه متمسك بالفرصة التي حصل عليها تحت قيادة بيتسو موسيماني، وسيبذل قصارى جهده للظهور بشكل جيد، ومواصلة المشاركة أساسيًّا ضمن تشكيل الفريق، متمنيًا أن يكون له دور كبير ومؤثر مع الأهلي في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.





وأوضح أنه يتمنى تحقيق طموحاته مع الأهلي، وهو تحت أمر النادي والجهاز الفني، واعدًا جماهير النادي بتقديم أداء مشرف في بطولة كأس العالم للأندية، والمنافسة بكل قوة على كل البطولات.