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منوعات

بثمن باهظ.. صاحبة أطول أظافر في العالم تعرضها للبيع

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد قضاء ما يقرب من ثلاثة عقود في الاعتناء والاهتمام وتربية أطول أظافر في العالم، قررت جَدَّة غريبة الأطوار، بيعها، وبسعر باهظ للغاية.

اعتنت "ياني ويليامز" من ولاية " تكساس" بأظافرها التي حطمت الرقم القياسي بعد أن وصل طولها إلى 38 بوصة (نحو 97 سنتيمترا)، والذي يزيد طوله عن 18 قدمًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتأمل الجدة الأمريكية في الحصول على 35000 جنيه إسترليني مقابل أظافرها ونشرت القائمة على "فيس بوك"، فقد وجدت "ويليامز" أن الوقت قد حان لانفصال أظافرها عنها، لأنهم يقفون في طريق المهام اليومية.

وتقول السيدة البالغة من العمر 54 عامًا، إنها تكافح من أجل قيادة سيارتها، وارتداء سروالها الجينز، وبالأخص الحصول على حقنة الأنسولين لأنها مصابة بداء السكري.

وأضافت: " قررت بيعها لأنني انفصلت عن زوجي قبل 6 سنوات، وليس هناك من يساعدني الآن، فالأمر بات في غاية الصعوبة.. أنا أعاني من مرض السكري ومن الصعب أن أعطي لنفسي الحقن".

ونوهت الى انها تنوي فقط بيع الأظافر بالسعر المناسب، وقد قدم لها عروض لكنها كانت منخفضة للغاية، لم تحصل أم لخمسة أطفال إلا على 75 جنيهًا إسترلينيًا لكل ظافر منهم، لكنها أوضحت أن هذا لم يكن كافيًا: "لن أقوم بقصهم حتى أحصل على بائع.. سيستمرون في النمو حتى ذلك الحين".

وأضافت أن المشتري سيستفيد من أظافرها، حيث يمكن للمشتري أن يرتديها كأظافر مزيفة إذا أراد ذلك.
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