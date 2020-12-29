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أخبار العالم

إلهان عمر لوزيرة تعليم ترامب: وداعا وبئس المصير

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
إلهان عمر
إلهان عمر
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شريف سيد
ودعت النائبة الأمريكية، إلهان عمر، وبشكل ساخر، وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس، التي تستعد لمغادرة منصبها. 

وكتبت إلهان عمر في تغريدة على قرار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بتعيين وزير تعليم جديد، قائلة: "وداعا وبئس المصير إلى بيتسي ديفوس". 

وأضافت إلهان عمر: "لا أطيق الانتظار لرؤية مدارسنا تزدهر تحت إشراف وزير التعليم الذي يهتم بالطلاب المزدهرة أكثر من الحساب المصرفي المزدهر". 

ومن المقرر أن تغادر ديفوس، المؤيدة لمبدأ المدارس المستقلة والخاصة، منصبها مع بقية إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يناير المقبل. 

وأشادت إلهان عمر بقرار بايدن باختيار لوزير التعليم، مفوض التعليم في ولاية كونيتيكت ميجيل كاردونا.
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