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طريقة مبتكرة لعمل هوت دوج بالكاتشب والذرة والجبن

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
طريقة مبتكرة لعمل
طريقة مبتكرة لعمل هوت دوج
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني، طريقة مبتكرة وجديدة لعمل هوت دوج بالكاتشب والذرة والجبن بمذاق لا يقاوم ، وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الذرة والهوت دوج والجبن .

مقادير هوت دوج بالكاتشب والذرة والجبن

1 كيلو هوت دوج  صغير الحجم
بصلة مفرومة 
ملعقة صغيرة ثوم مفروم 
2 كوب كاتشاب 
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 
زعتر 
بابريكا 
ملح 
فلفل أسود 
3 كوب ذرة 
4 كوب جبن شيدر احمر 
1 كوب ماء 

طريقة تحضير هوت دوج بالكاتشب والذرة والجبن

* يشوح بصل وثوم فى زيت ويضاف صلصة وتتبل بملح وفلفل وزعتر وبابريكا وكاتشب وماء

* ثم يضاف هوت دوج والذرة ويغطى

* ثم تضاف الجبنة

* ويقدم بالهنا
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