طريقة مبتكرة لعمل هوت دوج بالكاتشب والذرة والجبن

يقدم الشيف الشربيني، طريقة مبتكرة وجديدة لعمل هوت دوج بالكاتشب والذرة والجبن بمذاق لا يقاوم ، وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الذرة والهوت دوج والجبن .
مقادير هوت دوج بالكاتشب والذرة والجبن
1 كيلو هوت دوج صغير الحجم
بصلة مفرومة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
2 كوب كاتشاب
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
زعتر
بابريكا
ملح
فلفل أسود
3 كوب ذرة
4 كوب جبن شيدر احمر
1 كوب ماء
طريقة تحضير هوت دوج بالكاتشب والذرة والجبن
* يشوح بصل وثوم فى زيت ويضاف صلصة وتتبل بملح وفلفل وزعتر وبابريكا وكاتشب وماء
* ثم يضاف هوت دوج والذرة ويغطى
* ثم تضاف الجبنة
* ويقدم بالهنا