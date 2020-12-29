شوبير: مصطفى محمد غاضب.. وموسيماني هيغير شكل الكرة في مصر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "مصطفى محمد غاضب بسبب الاحتراف، فرجاني ساسي تلقى عرضا من الدحيل، زيزو بدأ مباراة سموحة على دكة الاحتياط".
وتابع: "باتشكيو هايل ولاعبو الزمالك قدموا أداء جيدا أمام سموحة، ودافعوا عن اسم نادي الزمالك، رغم غياب مصطفى محمد وساسي وطارق حامد ومحمود علاء، وجلوس زيزو على دكة البدلاء".
وأضاف شوبير: "برافو كمان أكثر لـ موسيماني المدير الفني للأهلي، هو مدرب فاهم جدا وهيغير شكل الكرة في مصر ومحدش يزعل من كلامي".
وتابع: "موسيماني بيذاكر لكل مباراة، صدق أو لا تصدق علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، صنع هدفين أمام الأهلي أمام الاتحاد السكندري أمس.
وقال شوبير: "الإسكندرية غرقت أمس، بأهداف الأهلي والزمالك".
وكان الزمالك تغلب على أمس، الإثنين، بهدفين دون رد، بينما تغلب الأهلي على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد.