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رياضة

شوبير: مصطفى محمد غاضب.. وموسيماني هيغير شكل الكرة في مصر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
باتشيكو وموسيماني
باتشيكو وموسيماني
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محمد السعيد
أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "مصطفى محمد غاضب بسبب الاحتراف، فرجاني ساسي تلقى عرضا من الدحيل، زيزو بدأ مباراة سموحة على دكة الاحتياط".

وتابع: "باتشكيو هايل ولاعبو الزمالك قدموا أداء جيدا أمام سموحة، ودافعوا عن اسم نادي الزمالك، رغم غياب مصطفى محمد وساسي وطارق حامد ومحمود علاء، وجلوس زيزو على دكة البدلاء".

وأضاف شوبير: "برافو كمان أكثر لـ موسيماني المدير الفني للأهلي، هو مدرب فاهم جدا وهيغير شكل الكرة في مصر ومحدش يزعل من كلامي".

وتابع: "موسيماني بيذاكر لكل مباراة، صدق أو لا تصدق علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، صنع هدفين أمام الأهلي أمام الاتحاد السكندري أمس.

وقال شوبير: "الإسكندرية غرقت أمس، بأهداف الأهلي والزمالك".

وكان الزمالك تغلب على أمس، الإثنين، بهدفين دون رد، بينما تغلب الأهلي على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد.
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