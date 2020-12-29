شوبير: مصطفى محمد غاضب.. وموسيماني هيغير شكل الكرة في مصر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي.





وأضاف شوبير: "برافو كمان أكثر لـ موسيماني المدير الفني للأهلي، هو مدرب فاهم جدا وهيغير شكل الكرة في مصر ومحدش يزعل من كلامي".





وتابع: "موسيماني بيذاكر لكل مباراة، صدق أو لا تصدق علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، صنع هدفين أمام الأهلي أمام الاتحاد السكندري أمس.





وقال شوبير: "الإسكندرية غرقت أمس، بأهداف الأهلي والزمالك".





وكان الزمالك تغلب على أمس، الإثنين، بهدفين دون رد، بينما تغلب الأهلي على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد.

وتابع: "باتشكيو هايل ولاعبو الزمالك قدموا أداء جيدا أمام سموحة، ودافعوا عن اسم نادي الزمالك، رغم غياب مصطفى محمد وساسي وطارق حامد ومحمود علاء، وجلوس زيزو على دكة البدلاء".