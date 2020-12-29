طبيب الزمالك يُعلن سلبية مسحة عبد الله جمعة

أعلن الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، سلبية المسحة التي خضع لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله جمعة، من فيروس كورونا المُستجد كوفيد - 19.









وقال أسامة، اليوم الثلاثاء، إن اللاعب سيُشارك في تدريبات الفريق حال التأكد من جاهزيته لذلك.









وغاب عبد الله جمعة عن مباراة الزمالك يوم أمس، الاثنين، أمام سموحة، بعد إيجابية عينته خلال المسحة التي أُجريت قبل المباراة، ولكنه خضع لمسحة طبية يوم أمس، الاثنين، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا والتي ظهرت نتائجها سلبية.









ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.









كان عبد الله جمعة أُصيب بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 قبل مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مما أدى لغيابه عن اللقاء.



