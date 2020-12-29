نجمة يوتيوب شهيرة تدخل في غيبوبة بعد إصابتها بـ كورونا

دخلت نجمة اليوتيوب غريس فيكتوري في غيبوبة إثر إصابتها بفيروس كورونا بعد يوم من ولادتها لطفلها الرضيع.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصيبت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي البريطانية ، 30 عاما ، بالفيروس قبل أسبوعين أثناء حملها بطفلها الأول.

وظهرت عليها أعراض خفيفة ولكن حالتها بدأت في التدهور.

وبرغم إصابة اليوتيوبر بفيروس كورونا ولد الطفل بصحة جيدة ولكن بعد يوم واحد كانت جريس في العناية المركزة بعد إصابتها بمشاكل في التنفس.

ومنذ ذلك الحين ، دخلت اليوتيوبر في غيبوبة وهي تواصل محاربة الفيروس.

واستقطبت جريس، المعجبين بمقاطع فيديو تناولت موضوعات صعبة مثل اضطرابات الأكل والصحة العقلية.