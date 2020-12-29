ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نجمة يوتيوب شهيرة تدخل في غيبوبة بعد إصابتها بـ كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

دخلت نجمة اليوتيوب غريس فيكتوري في غيبوبة إثر إصابتها بفيروس كورونا بعد يوم من ولادتها لطفلها الرضيع.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصيبت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي البريطانية ، 30 عاما ، بالفيروس قبل أسبوعين أثناء حملها بطفلها الأول.


وظهرت عليها أعراض خفيفة ولكن حالتها بدأت في التدهور.


وبرغم إصابة اليوتيوبر بفيروس كورونا ولد الطفل بصحة جيدة ولكن بعد يوم واحد كانت جريس في العناية المركزة بعد إصابتها بمشاكل في التنفس.


ومنذ ذلك الحين ، دخلت اليوتيوبر في غيبوبة وهي تواصل محاربة الفيروس.


واستقطبت جريس، المعجبين بمقاطع فيديو تناولت موضوعات صعبة مثل اضطرابات الأكل والصحة العقلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زوجان يصابان بالصدمة بعد رؤية صورة جنينهما.. يشبه الرئيس دونالد ترامب

على حافة الإصابة بالأمراض العقلية.. الناجون من فيروس كورونا في خطر

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

صراع مرير لمدة 222 يوما.. لحظة عودة صاحب أطول فترة معاناة من كورونا في بريطانيا لعائلته

عمره 10 أشهر.. لقطات مؤلمة لطفل رضيع يصارع الغرق في غياب والديه.. شاهد

أسباب إنجاب طفل مبتسر.. ونصائح لـ الأم لحماية طفلها

ترشيحاتنا

أمير مرتضى منصور يعلن منعه من الظهور تلفزيونيا

زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء.. لهذا السبب

صفقة مستحيلة .. فشل انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان الفرنسي

هل تقرر إلغاء أجزاء من المناهج لطلاب المدارس تقديرا لظروف كورونا ؟ .. وزير التعليم يجيب

بعد تعرضه لإصابة عنيفة.. نجم الأهلي يزور حسام عاشور بالمستشفى

شاهد.. العثور على تمساح وثعابين في هذا المكان بالقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف تأثير التغذية على تعافي مرضى القلب بعد الجراحة

ميتسوبيشي تفاجئ العالم بتطوير mitsubishi e evolution بتصميم مبهر .. صور

بـ مكياج مثير ولافت.. منى زكي بإطلالة تخطف الأنظار