ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدون ميسي .. تشكيل برشلونة لمواجهة إيبار في الليجا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:34 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكبل فريقه لمواجهة إيبار في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإسباني.




وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

‏في حراسة المرمي: مارك تير شتيجن 

خط الدفاع :رونالد اراخو -أوسكار مينجويزا - كليمونت لينغليت 

خط الوسط: سيرجينيو ديست - ميراليم بيانيتش - فرانكي دي يونج - بيدري - فيربو جونيور 

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت 

ويحتل برشلونة قبل المركز الخامس برصيد ٢٤ نقطة، بينما يحتل إيبار المركز  السابع عشر برصيد ١٦ نقطة.

ويغيب ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة بسبب مده عطلته الشتوية في الأرجنتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ميسي يقود تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أمام أتلتيكو مدريد.. ميسي يشارك في المباراة الـ 800 له مع برشلونة

ميسى يقود برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

بعد غلق مسجد النور.. 5 تعليمات من الأوقاف لاستمرار الصلاة بالمساجد

أقوى دولة في العالم.. الصين قهرت الوباء من غير لقاحات.. وهذا خطأها القاتل

ضبط أكبر عملية غش تجاري في الكويت

كلاب متوحشة تنهش عشرات الأغنام بطريقة مرعبة.. صور

اكتشف خيانتها فألقي بها من سيارته .. مصرع فتاة دهستها نقل بطريق العين السخنة

أول رد من المصري صاحب أشهر صورة في سويسرا: بحب السفر والجلباب الفلاحي.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم وحش جيب الجديد جراند شيروكي 2022 Jeep grand cherokee

لـ تجنب الإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

تعرف على علاقة الجلطات بفيروس كورونا.. وأسباب حدوثها