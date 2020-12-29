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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على سرعة الانتهاء من محور سعد زغلول وتطوير صلاح سالم.. شاهد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:02 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية في محور سعد زغلول غرب مدينة كفر الشيخ، المؤدي لشارع صبري القاضي؛ للوقوف على آخر الأعمال التي تمت.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، شارع صلاح سالم، المار بمحكمة كفر الشيخ، ومديرية الأمن مشددًا على الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الشارع وتوسعته، إضافة لرصف الجزيرة الوسطى وتشجيرها.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على سرعة دهان الاعمدة ، وزرع الأحواض، وتلاشي أي ملحوظات خلال الرصف بالانترلوك.

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من خطة الرصف ، بالإضافة لرصف عدد من الطرق بالانترلوك بمدينة كفر الشيخ و بعدد من مدن المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يشدد على سرعة الانتهاء من محور سعد زغلول وتطوير صلاح سالم.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يشدد على سرعة الانتهاء من محور سعد زغلول وتطوير صلاح سالم.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يشدد على سرعة الانتهاء من محور سعد زغلول وتطوير صلاح سالم.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يشدد على سرعة الانتهاء من محور سعد زغلول وتطوير صلاح سالم.. شاهد
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