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محافظات

خلال تفقده للإنشاءات.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام في يونيو المقبل.. صور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية في مركز علاج الأورام؛ للوقوف على آخر الأعمال التي تمت بالمركز؛ استعدادًا للانتهاء منها وافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل.
 
قال  محافظ كفر الشيخ، إن مركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة عمل طبي عظيم وإنجاز للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن إنجازات ومجهودات الوزراء فاقت أكثر من 150% من معدل الإنجاز خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف جمال نور الدين، أن مركز علاج الأورام  سيساهم في علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو.
 
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى انتهاء العمل بالنسبة للهيكل الخرساني للمبنى، وبلغت نسبة الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية 80 %، وتم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.
 
وأضاف  أن المساحة التي يقام عليها تصل إلى 8876 مترًا مربعًا، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعيًا لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، و6 أدوار، به 67 غرفة للإقامة.

وتابع، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريرًا، إلى جانب 14غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.
خلال تفقده للإنشاءات.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام في يونيو المقبل.. صور
خلال تفقده للإنشاءات.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام في يونيو المقبل.. صور
خلال تفقده للإنشاءات.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام في يونيو المقبل.. صور
خلال تفقده للإنشاءات.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام في يونيو المقبل.. صور
خلال تفقده للإنشاءات.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام في يونيو المقبل.. صور
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