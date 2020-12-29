عضو نادي القضاة: قنوات الشر حرفت تصريح رئيس النادي بشأن كورونا

قال المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ورئيس لجنة العلاقات العامة والخدمات بالنادي، إن نادى القضاة يقف خلف الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن حديث المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة النادي حول صحة الإعلان عن أعداد المصابين بفيروس كورونا متناسقة تمامًا مع تصريحات وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.





وأكد رئيس لجنة العلاقات العامة بنادي القضاة، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أكدت في تصريحات تلفزيونية أن الأعداد المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض بنسبة 100 %، موضحة أن هذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما تم الإعلان عنه رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط في الأنظمة الصحية.





وأضافت الوزيرة أن هناك حالات كثيرة لا تعلم أنها مصابة بالفيروس، كما أن هناك حالات أخرى تصاب بالفيروس وتتلقى علاج منزلي، ولا تقوم بتسجيل الحالة في معامل وزارة الصحة، وهى تصريحات متناسبة مع تصريحات رئيس مجلس إدارة نادى القضاة.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إن تصريح رئيس نادى القضاة بشأن كورونا كان مجرد والهدف منها توخي الحذر واتخاذ مزيد من التدابير التي تساعد على تقليل أعداد المصابين وان قنوات الشر اخرجت التصريح من سياقه بهدف الفتنة؛ وأضاف أنه يثق في فطنة الشعب المصري وأن قضاة مصر يقفون مع الدولة المصرية قلبا وقالبا بشأن مواجهة هذا الوباء.



