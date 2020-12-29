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اقتصاد

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 100 ألف فرصة عمل واستحداث صناعة السيارات والقطارات والمترو.. شاهد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:20 م
جانب من المداخلة
جانب من المداخلة
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قسم الاقتصاد
قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر واجهت خلال العام الحالي 2020 تحديات كبيرة مثل تأثيرات كورونا وتبعاتها وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وأنه جاري الاتفاق مع شركات عالمية من اليابان، فرنسا، كوريا، الصين من أجل صناعة عربة ركاب القطارات في مصر، مؤكدا أن هذه العربات ستسير بالكهرباء مثل المترو.

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وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المعيار في انتقاء الشركات التي يتم الاتفاق معها، هي الشركة  التي تعطى مصر النسبة الاكبر من تعميق الصناعة وتوطينها في مصر.

وأردف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدى المنطقة الاقتصادية للقناة حوافز للمستثمرين منها ما هو خاص بالتصدير إلى جانب تسهيل إقامة الأجانب ودخولهم المنطقة الاقتصادية .

واستطرد: نسعى لتحويل العين السخنة لمركز لصناعة البتروكيماويات مؤكدا أن هناك 100 ألف فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية وهناك سعي لزيادتها خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وأضاف أن صناعة السيارات أحدث الأنشطة القادمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مردفا أنه سيتم إعادة تأهيل عربات مترو الأنفاق في الخطين الاول والثاني في مصر .

ولفت المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أنه تم توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر مصنع للألياف الضوئية في المنطقة، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية للقناة تهدف إلى تغطية احتياجات السوق المصري.

وشدد على أن حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبلغ 18 مليار دولار تنقسم إلى استثمارات قامت بها الدولة لتفعيل المنطقة الاقتصادية واستثمارات قامت بها المنطقة نفسها لتعزيز البنية التحتية والمرافق وأخيرا استثمارات المستثمرين .

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