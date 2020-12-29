غلق 7 مساجد بدمياط لمخالفة إجراءات فيروس كورونا الاحترازية

صرح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بأنه أصدر قرارا اليوم، الثلاثاء، بغلق 7 مساجد خالفت التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، لـ"صدى البلد" ، أن المساجد الصادر بشأنها قرار الغلق هى "مسجد السوالم بكفر العرب فارسكور، مسجد الرحمن بكفر العرب فارسكور، مسجد الدبوسي بكفر سليمان كفر سعد، مسجد أبو العز بكفر سليمان كفر سعد، مسجد الكبير كفر شحاته كفر سعد، مسجد النور والرحمة بالسوالم كفر سعد، مسجد عباد الله الصالحين بالغنيمية فارسكور".





وأوضح أنه دائما ما شدد على القائمين بجميع مساجد المحافظة بالالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خاصة مع بدء الموجة الثانية للفيروس، ودائما ما تقوم لجان مشكلة من مديرية الأوقاف للمرور على المساجد لاطمئنان من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أنه تم المرور على عدد من المساجد ومتابعة عمليات النظافة والتطهير والتعقيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية وأنه لا تهاون مع أيا من المخالفين.





جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد عقدت اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارات ومديرى المصالح الحكومية للتشديد على متابعة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





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