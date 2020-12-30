ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مركز بصيرة يكشف توقعات المصريين لوضع الاقتصاد في 2021

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
مركز بصيرة
مركز بصيرة
Advertisements
توك شو
أكد الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، أن المصريين توقعوا أن العام الجديد 2021 سيكون أفضل من الحالي باعتبار أن هذا العام كان سيئا للغاية ويشهد انفراجات في نهايته فيما يتعلق بلقاحات كورونا، معربا عن سعادته بأن المصريين يأملون في حدوث خير خلال السنة القادمة.

وأضاف الدكتور ماجد عثمان، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المصريين أيضا توقعوا تحسن في الوضع الاقتصادي خلال 2021، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية لمصر في 2020 كانت مفاجئة بشهادة المؤسسات الدولية.

وتابع الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، : "المؤسسات الدولية تضع مصر فى مصاف الدول صاحبة الأداء الاقتصادي الجيد في المنطقة، وهذا يتسق مع رأي الناس، والناس تتوقع حدوث مزيد من التحسن الاقتصادي في 2021".

وأشار إلى أن الدولة حققت تدخلات جيدة في 2020 ولكن في النهاية لا نعرف مدى حجم وطأة كورونا في العام الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصادي: الإشادات الدولية تؤكد نجاح الخطط الحكومية فى تحقيق تنمية شاملة

وزارة التخطيط: تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة انعكس على توقعات المؤسسات الدولية للوضع الاقتصادي

للمرة الثانية خلال 6 أشهر.. «ستاندرد آند بورز» تقرر الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى

مؤسسة مصرفية دولية تتوقع عودة الاقتصاد المصري لمعدلات نمو ما قبل كورونا

شركاء التنمية.. خبير اقتصادى يكشف دلائل حصول مصر على 7.3 مليار دولار للتمويل

ترشيحاتنا

بعد ساعات من وفاة المخرج حاتم علي.. نقل زوجته إلى المستشفى

سر عواء الكلاب وقت أذان الفجر .. بيطري يوضح

متابع يدعي على سوسن بدر بالموت.. والفنانة: الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين

محاولة اغتصاب.. سائق يختطف متسابقة ذا فويس بمنطقة مهجورة

نشرة كورونا الفنية.. تطورات حالة يسرا.. ظهور الأعراض على أمير كرارة.. ارتفاع حرارة أبو.. شقيق مجدي صبحي لا يستطيع الكلام

الأطباء رفضوا الكشف عليه بسبب كورونا.. ابنة مكرم محمد أحمد: والدي بخير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم

"يا فاشل يا فاشل".. حكاية سيارة حسن حسني في فيلم الباشا تلميذ | صور