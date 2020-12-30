مركز بصيرة يكشف توقعات المصريين لوضع الاقتصاد في 2021

أكد الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، أن المصريين توقعوا أن العام الجديد 2021 سيكون أفضل من الحالي باعتبار أن هذا العام كان سيئا للغاية ويشهد انفراجات في نهايته فيما يتعلق بلقاحات كورونا، معربا عن سعادته بأن المصريين يأملون في حدوث خير خلال السنة القادمة.





وأضاف الدكتور ماجد عثمان، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المصريين أيضا توقعوا تحسن في الوضع الاقتصادي خلال 2021، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية لمصر في 2020 كانت مفاجئة بشهادة المؤسسات الدولية.





وتابع الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، : "المؤسسات الدولية تضع مصر فى مصاف الدول صاحبة الأداء الاقتصادي الجيد في المنطقة، وهذا يتسق مع رأي الناس، والناس تتوقع حدوث مزيد من التحسن الاقتصادي في 2021".





وأشار إلى أن الدولة حققت تدخلات جيدة في 2020 ولكن في النهاية لا نعرف مدى حجم وطأة كورونا في العام الجديد.