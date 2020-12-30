طريقة جديدة لعمل البانيه .. 5 وصفات متنوعة ومختلفة

تحرص الكثير من ربات المنزل على تقديم الأطعمة والأكلات الجديدة لأفراد أسرتها حتي لا يشعرن بالملل من الأكل و الوجبات التقليدية، فيعتبر الفراخ البانيه من الأكلات التي توجد في كل منزل نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ وسهولة إعدادها وتحضيرها فهي الأكلات سريعة التحضير مما يدفع ربات المنزل إلى تقديمها.





وفي هذا التقرير نعرض لكم فيما مجموعة متنوعة ومختلفة من وصفات صدور الدجاج و البانية التي يمكنك تطبيقها في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات...





طرق مختلفة لعمل صدور الفراخ

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف وصفة مختلفة لعمل صدور الفراخ وهي طريقة عمل صدور دجاج محشية جبن وزيتون.

مقادير صدور دجاج محشية جبن وزيتون

صدور دجاج

زيت زيتون

ملح

فلفل

جبن بيضاء

جبنة رومى

زيتون

بقدونس

ريحان

نعناع

دقيق

بيض

بقسماط

جبنة روكفورد

كريمة لبانى

لبن ( حسب الحاجة )

طريقة تحضير صدور دجاج محشية جبن و زيتون

-افرمى النعناع مع الريحان و الجبن والزيتون فى الكبة

-ضيفى البيضة و البقسماط حتى يختلطوا تماما

-تقطع الصدور شرائح رفيعة ثم تتبل بملح وفلفل و و تدهن بالزيت ثم تحشى و تلف مثل الرول و تدهن مرة اخرى بالزيت

-ترص على صنية الفرن و تلف بالفويل

-اخلطى الجبنة الروكفورد مع الكريمة و يمكن اضافة اللبن حسب الحاجة ثم يضاف الصوص على رول الدجاج بعد نضجها و تقدم بالهنا.





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طريقة جديدة لعمل شرائح الدجاج

شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو من الأطباق الشهية ذات مذاق لا يقاوم، فقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو بأسهل الخطوات.

مقادير شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو

صدور دجاج

باربيكيو صوص

مكعب مرقة دجاج

بصل

ملح وفلفل

زبدة

كزبرة ناشفة

بصل بودرة

ثوم بودرة

حبهان مطحون

بابريكا

قرفة

جنزبيل

كزبرة خضراء

أرز أبيض للتقديم





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طريقة تحضير شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو

- توضع الزبدة على النار وتتبل بالفلفل الأسود والكزبرة الناشفة والبصل والثوم البودرة ثم البابريكا، وقلبيهم جيدا

- تضاف شرائح الدجاج وشوحيها مع البهارات

- يضاف البصل ويقلب جيدا ثم تضاف كل التوابل مرة أخرى مع القرفة والزنجبيل والحبهان والبهارت

- تقلب المكونات جيدا وتترك حتى تنضج، ثم يضاف صوص الباربيكيو

- وتقدم ساخنة ثم زينيها بالكزبرة الخضراء مع الأرز الأبيض









طريقة عمل صدور الدجاج بطريقة لذيذة

مقادير صدور دجاج مشوية

صدور دجاج

جبنة شيدر

بصل

ثوم

طماطم

ريحان

كمون

عصير ليمون

بودرة بصل

ثوم بودرة

زيت

ملح فلفل اسود





طريقة تحضير صدور دجاج مشوية

- افرمي ثوم مع بصل بودرة وثوم بودرة وزيت زيتون وعصير ليمون وكمون

-تبلي صدور الدجاج بالتتبيلة ثم ضعيهم على شواية ساخنة

-افرمي الريحان مع شطة وكمون وزيت زيتون وعصير ليمون

-قطعي حلقات البصل والطماطم في صينية مدهونة بالزيت ثم ضيفى الدجاج المشوي

- صبي عليها الصوص الريحان السابق وعليها جبنة شيدر ثم ادخليها فرن ساخن





طريقة عمل البانية كنتاكي

يعشق الكثير من الأشخاص تناول فراخ كنتاكي، لذا قدمت الشيف منال العالم طريقة عملها في الخطوات التالية...

مقادير البانية كنتاكي

كيلودجاج مقطع 8 قطع

4كوب لبن رائب

2ملعقة كبيرة صلصة حارة سائلة

ملعقة كبيرة ريحان أخضر مفروم

ملعقة كبيرة زعتر اخضر مفروم

ملعقة كبيرة بهار مشكل

2ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل اسود

2كوب دقيق

للقلي زيت ذرة





طريقة تحضير البانية كنتاكي

اغسلي قطع الدجاج جيدا ضعيها في مصفاة للتخلص من الماء.

في طبق عميق ضعي اللبن،الصلصة ونصف كمية البهارات،الريحان ،الزعتر،البهار ،الملح، الفلفل، اضيفي قطع الدجاج قلبي لتختلط المكونات ببعض،غطي الوعاء بالنايلون ثم ضعيها بالثلاجة لفترة30 دقيقةعلى الاقل،ويمكنك تركه بالثلاجة لعدة ساعات او طوال الليل.

في طبق واسع ضعي الدقيق والنصف الباقي من كمية البهارات،والملح والفلفل قلبي لتختلط.

ضعي الزيت في مقلاة عميقة،سخني على نار متوسطة.

خذي قطع من الدجاج،ضعيها في خليط الدقيق ،قلبيها على كافة الجوانب الى ان تتغطى بالدقيق،ثم اعيديها مرة اخرى الى خليط اللبن ،ارفعيها من اللبن هزيها للتخلص من اللبن الزائد،ثم ضعيها مرة ثانية في خليط الدقيق.

ضعي قطع الدجاج في الزيت الساخن اتركيه ليتحمراقلبي على الجانب الآخراتركيه على نارمتوسطة لمدة8دقائق الى ان تصبح ذهبية اللون،انقليها على ورق نشاف.

ضعيها في طبق التقديم،قدميها بجانب طبق من الخضار السوتيه والمخللات.









طريقة عمل الفراخ البانيه المصرية

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل الفراخ البانيه المصرية..

مقادير الفراخ البانيه المصرية

بودرة ثوم

بودرة بصل

زعتر جاف

بابريكا

خل

دقيق

بيض

بقسماط

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير الفراخ البانيه المصرية

-تخلط التوابل والملح والفلفل الأسود والخل وتتبل صدور الدجاج بالخليط بعد صنع بها فتحات

-يفضل تركها فى التبيلة لمدة ليلة ثم تقلب في الدقيق ثم البيض المخلوط مع القليل من الماء والملح والفلفل الأسود

-تقلب في البقسماط ثم تقلى في الزيت وتقدم



