لو مبتعرفش تنام.. استشاري يكشف أسباب حدوث القلق ليلاً

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الأرق والقلق ليلا والتي تحدث عند النوم مما يؤثر على صحتهم الجسدية والعقلية بالسلب، لذا كشف الأستاذ الدكتور هشام حتاته، أستاذ الأمراض النفسية والمخ والأعصاب بجامعة عين شمس، بعض المعلومات عن حدوث القلق ليلًا.





قال هشام حتاته، أستاذ الأمراض النفسية والمخ والأعصاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن مشاعر القلق هي استجابة الجسم الطبيعية للإنذارات والتهديدات النفسية أو الجسدية الحقيقية أو المتخيلة، ويمكن أن يكون القلق ناتجًا عن الأحداث اليومية المسببة للتوتر ويمكن أن يظهر أيضًا على أنه قلق عام، واحب توضيح أن بعض الناس أكثر عرضة للقلق من الآخرين بناءً على العوامل الوراثية والمزاجية وسمات الشخصية.





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وأوضح هشام حتاته، أن من أبرز أسباب حدوث القلق ليلًا هو استمرار الدماغ في العمل وأيضًا عقلك الباطن في معالجة والتعامل مع التحديات التي تواجهك خلال النهار، وإذا كان التحدي شديدًا، فقد يؤدي إلى الأرق أو اضطرابات النوم مثل الكوابيس أو الذعر الليلي وهي علامات تشخيصية للقلق الطبيعي.





ونوّه بأن القلق يحدث أيضا خلال فترة الإجهاد الذهني الشديد، والذي يؤثر بالنظام الهرموني للشخص(هرمون الكورتيزون)، مما يؤثر علي الموصلات العصبية ولذلك من الشائع للأشخاص الذين يمرون بهذه الحالة أن يستيقظوا في الليل أو يشعروا بقلق شديد,





وأضاف استشاري الصحة النفسية، أن هناك بعض الحالات الشائعة للقلق الطبيعي وهي:





-القلق من حين لآخر: نتيجه ظروف حياتية مثل بعد الانفصال أو بعد الإجهاد في العمل أو الصراع أو نتيجة لوجود مرض ما (عضوي).





ظهور أعراض جسدية: مثل التوتر، والتعرق الخفيف أو الدوخة.





أحاسيس سلبية مثل الحزن أو عدم الارتياح.





خوف واقعي ومناسب من موقف أو شخص أو شيء مهدد.





إذا كنت تعاني من تلك الأعراض لفترات بسيطة فلا تقلق لأنه حدث طبيعي وطارئ وسيذهب.