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منوعات

بعد تحوُّرِه.. هل تصبح السلالة الجديدة لـ كورونا باسم كوفيد-20؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
انقسم فيروس كورونا الآن إلى عدة سلالات مميزة منذ تفشي الوباء العام الماضي، وتعاني بعض الدول من الفيروس المتحور الجديد والذي أصبح  أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70%، وهنا يُطرح تساؤل: "هل ستصبح السلالة الجديدة من الوباء العالم باسم Covid-20؟".

من المؤكد الآن أن جائحة Covid-19 ستستمر حتى عام 2021 ، وتستمر الحالات في جميع أنحاء العالم في الارتفاع، ووفقًا للعلماء، فإن سلالتين متميزتين من Covid-19 وراء الانتشار، واحدة من المملكة المتحدة والأخرى من جنوب إفريقيا.

وأنشأ الباحثون تصنيفًا فيروسيًا يقسم الأمراض إلى عائلات وسلالات وعزلات مختلفة، فعلى سبيل المثال "كوفيد" هو عضو في عائلة الفيروس المستجد ، والتي تشمل أمراضًا أخرى مثل "السارس وفيروس كورونا ونزلات البرد"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

فيروسات كورونا هي أيضًا نوع من فيروسات الحمض النووي الريبي، وهي ثلاثة من ستة فئات مختلفة من الفيروسات يمكن أن تكون مفردة أو مزدوجة الشريطة.

اكتسب Covid-19 ، المعروف أيضًا باسم 2019-nCoV ، اسمه من قبل العلماء العام الماضي، وأوضحت مجموعة دراسة Coronaviridae التابعة للجنة الدولية لتصنيف الفيروسات كيفية تصنيف الفيروسات في ورقة نُشرت في وقت سابق من هذا العام.

أوضحت الورقة متعددة الجنسيات ، التي تحمل عنوان `` الأنواع الفيروسية التاجية المرتبطة بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الشديدة: تصنيف 2019-nCoV وتسميتها SARS-CoV-2 '' ، سبب عدم اتخاذ السلالات الجديدة اسمًا مميزًا.

وأوضحوا أن العملية الكامنة وراء تحديد الهوية تطلبت من الباحثين العثور على سمات مميزة عن الفيروسات الأخرى المحددة، ويحتاج تصنيف فيروسات الحمض النووي الريبي إلى النظر في تنوعها الجيني المتأصل ، والذي ينتج عنه غالبًا فيروسين أو أكثر بتسلسلات جينوم غير متطابقة ولكن متشابهة تعتبر متغيرات من نفس الفيروس.

وأضافوا أن كائنًا ما يصبح فيروسًا "جديدًا" عندما يتجمع "خارج" مجموعة معروفة من الفيروسات الأخرى، وتابعت الورقة: "المصطلحان "سلالة وعزل" يستخدمان بشكل شائع للإشارة إلى متغيرات الفيروس ، على الرغم من وجود آراء مختلفة حول المصطلح الذي يجب استخدامه في سياق معين".

إذا كان الفيروس المرشح يتجمع داخل مجموعة معروفة من العازلات ، فإنه يعد أحد أنواع هذه المجموعة ويمكن اعتباره ينتمي إلى مجموعة الفيروسات المعروفة.

وتوصلوا إلى أن Covid-19 هو فيروس "جديد" ، حيث يختلف جسديًا عن الفيروسات الأخرى في نفس المجموعة، لكن السلالات الجديدة ليست كذلك ، على الرغم من أنها تحمل اختلافات طفيفة ، إلا أنها تحمل في النهاية جميع السمات المميزة لـ Covid-19.

حدد الباحثون سلالة إنجلترا المتغيرة بالتسمية B117 ، موضحين كيف أن لديها بعض الطفرات المتميزة ، لكنهم بدأوا من Covid-19.

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