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أخبار العالم

ترامب يرد على بايدن: فشلت في التعامل مع أنفلونزا الخنازير

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:58 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتقادات الرئيس المنتخب جو بايدن له، بفشله في تطعيم الأمريكيين بلقاح فايزر، قائلاً إن إدارات الولايات هي المسئولة عن عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر" إن إدارته لم تقم فقط بتطوير لقاح كورونا، بل جمعت الأموال لتسريع عملية التوزيع، مضيفا أن بايدن "فشل في التعامل مع أنفلونزا الخنازير".

وشكك ترامب مجددا في نتائج الانتخابات الرئاسية، مطالبا بالسماح بالتحقيق من صحة الأصوات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وذكر ترامب في تغريدته أنه فاز في الانتخابات بولاية بنسلفانيا، معلنا وجود أكثر من 205 آلاف صوت يفوق عدد الناخبين.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، هاجم خطة ترامب لتوزيع لقاحات كورونا، قائلا إنها فاشلة ومتأخرة.

وقال بايدن خلال حديثه إنه وفقا للوتيرة التي تتحرك بها خطة التطعيم الحالية سيستغرق الأمر سنوات، وليس شهورًا لتطعيم سكان الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لم يتجاوز 2 مليون، وهو أقل بكثير من الـ20 مليون شخص الذين وعد ترامب بتطعيمهم.

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