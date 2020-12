ترامب يرد على بايدن: فشلت في التعامل مع أنفلونزا الخنازير

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتقادات الرئيس المنتخب جو بايدن له، بفشله في تطعيم الأمريكيين بلقاح فايزر، قائلاً إن إدارات الولايات هي المسئولة عن عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر" إن إدارته لم تقم فقط بتطوير لقاح كورونا، بل جمعت الأموال لتسريع عملية التوزيع، مضيفا أن بايدن "فشل في التعامل مع أنفلونزا الخنازير".

وشكك ترامب مجددا في نتائج الانتخابات الرئاسية، مطالبا بالسماح بالتحقيق من صحة الأصوات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وذكر ترامب في تغريدته أنه فاز في الانتخابات بولاية بنسلفانيا، معلنا وجود أكثر من 205 آلاف صوت يفوق عدد الناخبين.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، هاجم خطة ترامب لتوزيع لقاحات كورونا، قائلا إنها فاشلة ومتأخرة.

وقال بايدن خلال حديثه إنه وفقا للوتيرة التي تتحرك بها خطة التطعيم الحالية سيستغرق الأمر سنوات، وليس شهورًا لتطعيم سكان الولايات المتحدة.

It is up to the States to distribute the vaccines once brought to the designated areas by the Federal Government. We have not only developed the vaccines, including putting up money to move the process along quickly, but gotten them to the states. Biden failed with Swine Flu!