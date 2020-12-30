يوم عار في تاريخ البشرية.. رغد صدام حسين توجه كلمة في ذكرى رحيل والدها.. فيديو

وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كلمة إلى الشعب العراقي في ذكرى وفاة والدها.





وقالت رغد صدام حسين في رسالة مسجلة: "أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم، الذي سطا عليه أعداء الحق والحرية والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من أحقاد.. واحتل العراق من قبل الفرس وكل من سبقوهم ودمروا كل ما هو جميل وأحرقوا بغداد".





وتابعت رغد في كلمة نشرتها على حسابها بتويتر: "نحيي هذه الأيام ذكرى استشهاد بطل الأمة الرئيس الشهيد صدام حسين.. الرئيس الشرعي والدستوري للعراق العظيم وباني نهضته.. لكي تصبح بغداد عمود الخيمة العربية الصلب".





وانتقدت رغد صدام حسين السماح باحتلال العراق عام 2003، وانسياق حفنة ضالة من العراقيين لضرب البلاد وأهلها بعضا، بالشر والطغيان، وتابعت "هؤلاء الذين ظنوا ظن السوء أن التغيير نحو الأفضل سيكون باحتلال العراق وتدمير شعبه وقيادته".



