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رياضة

تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

وجاء حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز كالآتي:

الجونة والمقاصة

يدير المباراة أحمد العدوي حكم ساحة، وخالد حسين مساعد، عماد العقاد حكم مساعد ثان، محمد العتباني حكمًا رابعًا.

حكام الفيديو: محمود ناصف ومحمد التابعي مساعد حكم فيديو.

المقاولون والبنك الأهلي

محمد يوسف حكم ساحة، ومصطفى حسين مساعد، وتامر رشاد مساعد ثان، أبو بكر عبد الحي حكمًا رابعًا.

حكام الفيديو: نادر قمر الدولة، إبراهيم محجوب مساعد.

المصري وغزل المحلة

احمد جمال حكم ساحة، أحمد ساهر حكم مساعد، وأسامة عبد اللطيف مساعد ثان، عمرو يوسف حكمًا رابعًا.

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