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أخبار العالم

هلوسة واضطراب نفسي.. أعراض عقلية مفزعة تظهر على المتعافين من كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
أطباء: أعراض عقلية
أطباء: أعراض عقلية تظهر على بعض المتعافين من كورونا
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قسم الخارجي
حذّر أطباء، من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يخلف اضطرابًا عقليًا ونفسيًا لدى المتعافين من المرض، وذلك بعد رصد حالات نادرة تعاني من تلك الأعراض، بعكس التأثيرات الشائعة على حاستي الشم والتذوق.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، يعاني بعض المتعافين من فيروس كورونا، من أعراض مثل الاضطراب النفسي ونوبات الهلوسة، بعد أسابيع من مثولهم للشفاء.

ويقول أحد الأطباء في نيويورك إن إحدى مرضاه ظلت ترى أطفالها الصغار يقتلون بوحشية أمامها، بينما يقول مريض آخر إنه حاول خنق أحد أقاربه، بعد ما ظن أنه متورط في مؤامرة لقتله.

ويقول الطبيب النفسي هيسام جويلي للصحيفة الأمريكية، إن مريضة لديه تبلغ 42 عاما ولم تعاني من أي اضطرابات نفسية في وقت سابق، بدأت تشكو من حالات غير مألوفة.

وذكر جويلي أن السيدة أصيبت باضطرابات عقلية وبدأ يتهيأ لها أن أطفالها يتعرضون للقتل بطريقة مروعة، قائلة إنها فكرت في قتلهم بنفسها، وتابعت " أحب أبنائي.. لا أدري لماذا أريد أن أقطع رؤوسهم".

ولم يرجح الطبيب في البداية أن فيروس كورونا، هو سبب تلك الاضطرابات النفسية. لكنه أكد أنها لم تعان من أي اضطرابات صحية ذي قبل، سوى إصابتها بالوباء منذ فترة.

لكن الشكوك زادت لدى الطبيب الذي يمتلك عيادة في جزيرة "لونج آيلند" بنيويورك، بعد ما اكتشف حالات ثانية وثالثة ورابعة تعاني من اضطرابات نفسية بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وأشار جويلي إلى أن هناك مرضى بجميع دول العالم بينها إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، يعانون من اضطرابات ذهنية ونفسية بعد أسابيع من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي بداية ظهور الوباء، أظهرت الدراسات أن بعض مرضى فيروس كورونا كانوا يعانون من نوبات عصبية شديدة، كما حققت دراسات فرنسية وصينية في المضاعفات العصبية والنفسية الناتجة عن الإصابة بـ"كوفيد-19".

واكتشف الباحثون أن 36% ممن أصيبوا بفيروس كورونا، يعانوا من مضاعفات عصبية أو نفسية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي إحدى الدراسات، قالت سيدة بريطانية تبلغ 55 عاما إنها كانت تعاني من أعراض "هلوسة" وتخيلت أن عائلتها تم استبدالها بآخرين.

فيما وجدت دراسة بريطانية أخرى، أن أكثر من 100 مصاب بفيروس كورونا، قد عانوا من مضاعفات نفسية في التفكير وإدراك الحواس، بحسب الصحيفة.

وبينما يقول علماء إن الأعراض النفسية تطال عدد محدود من الحالات، يرى أطباء أنه من الضروري الإجابة عن أسئلة حول ظهور آثار على وظائف الدماغ والصحة العقلية لمصابي فيروس كورونا.
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