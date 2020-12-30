الزيادة بسبب انقطاع الكهرباء.. عداد كورونا يصل رقمًا قياسيًا في لوس أنجلوس

سجلت حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19 في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.









وقالت "سي إن إن" الإخبارية: "وصل عدد الأشخاص في المستشفيات إلى 10 أضعاف ما كان منذ شهرين فقط".









وفقًا لإدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس (LADPH)، فقد تواجد 7181 مريضًا في المستشفيات يوم أمس، الثلاثاء، بزيادة 267 مريضًا عن يوم الاثنين الماضي، ويمثل ذلك حوالي 20٪ من الموجودين في المستشفيات في وحدة العناية المركزة (ICU).











في 29 أكتوبر، كان هناك 750 شخصًا مصابون بالمرض في المستشفيات فقط.











وأبلغت إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس عن 227 حالة وفاة جديدة، وهو رقم قياسي لأعلى عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه في يوم واحد، على الرغم من أن السلطات أرجعت هذا العدد الكبير جزئيًا إلى التأخير في الإبلاغ بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الأسبوع الماضي والعطلات.











كما أعلنت المقاطعة عن 12979 حالة مؤكدة جديدة يوم أمس، الثلاثاء.











ومقاطعة لوس أنجلوس هي موطن لما يقرب من 10 ملايين شخص، مما يجعلها أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة، حيث أبلغت المقاطعة وحدها عن حالات إصابة بفيروس كورونا أكثر من العديد من المقاطعات الأخرى، بما في ذلك خارج الولايات المتحدة الأمريكية في دول أخرى مثل بلجيكا وكندا.











ومنذ بداية الوباء، شهدت مقاطعة لوس أنجلوس 746،089 حالة إصابة بـ Covid-19 وتقترب ببطء من 10000 حالة وفاة، مع فقد 9782 شخصًا.