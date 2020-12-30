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رياضة

مسابقات مطروح تقرر رفع 4 أندية من دوري الناشئين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
فريق الزهور
فريق الزهور
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يسرى غازى
قررت لجنة مسابقات الناشئين بمنطقة مطروح برئاسة محمد كريم رفع اندية الزهور والشرطة وأهلي مطروح والإسماعيلي من مرحلة الناشئين مواليد 99 .

جاء ذلك القرار من جانب لجنة مسابقات مطروح نظرا لعدم القدرة المالية لدفع بدلات التحكيم وسيارة الإسعاف ومن المقرر أن يتم رفع الامر للاتحاد المصرى لكرة القدم وأخطار لجنة شئون اللاعبين برئاسة مراجع موسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استقبل امس الثلاثاء رؤساء ومندوبي الأندية التابعة لفرع الاتحاد بمرسى مطروح ، حيث تم مناقشة سبل حل المشاكل التي تعترض الأندية لآداء رسالتها. 

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو التالي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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