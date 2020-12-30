ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم كورونا.. أحمد عامر: نسبة الاستثمارات فى مجال الصناعة وصلت إلى 50 مليار جنيه

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
احمد عامر
احمد عامر
Advertisements
ياسمين القصاص
قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا  لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فاتورة التصدير، مشيرا إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا إلا أن فاتورة التصدير جيدة جدا خلال عام 2020، وقد شهد هذا العام نسبة جيدة من الصادرات الزراعية والموالح، فكان لها دور كبير فى غزو الأسواق الأوروبية.

وأضاف أحمد عامر، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أنه حدث تطوير في منظومة الرقمنة بعد تحسن نسبة التصدير خلال الفترة الماضية، مع التزام جميع أجهزة الدولة بالمصارف الحكومية، حيث أصبح هناك ميكنة جيدة للدولة لكل ما  له علاقه بالدفع الإلكترونى، لافتا إلى أنه توجد أهداف لقانون التصالح الخاص بمخالفات البناء، ومنها ضبط أنواع البناء فى مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية فى جميع محافظات الدولة، إضافة إلى تطوير منظومة المرافق، موضحا أنه لم يكن الهدف الأساسى هو جمع الأموال بل تنظيم الشكل الجمالى للعمران والقضاء على العشوائيات فى مصر.
 
وأشار إلى أن محافظة البحيرة تحتل المرتبة الأولى في مخالفات البناء، وذلك لوجود العديد من المخالفات بها خاصة بالأراضى الزراعية، وتليها الشرقية في المرتبة الثانية. 


وأوضح مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه تم امداد مهلة قانون التصالح حوالى 4 مرات، ومن هنا لا توجد حجة لدي غير المتصالحين وسيكون هناك عقاب، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على مساعدة البسطاء، حيث تدخل الرئيس السيسى لإنقاذ حالة السيدة شيرين لم يكون تدخل من وزارة الصحة فقط بل تدخلت معظم أجهزة الدولة، كما تدخل الرئيس السيسى لإنقاذ حالة الطفل"محمد أشرف" التى انهار عليه سور المدرسة بمنطقة المرج، إضافة إلى العديد من مثل هذه الحالات. 

وأكد أن الصناعة المصرية شهدت نموا كبيرا خلال جائحة كورونا، و أن الاستثمارات فى مجال الصناعة تصل إلى 50 مليار جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد عامر يوضح مشكلة إقليم تجراي مع الفيدرالية الإثيوبية.. فيديو

أحمد عامر: مصر لديها رؤية كاملة في ملف الإرهاب والهجرة غير الشرعية "فيديو"

لضخ السيولة ورفع تنافسية الصادرات.. خبير اقتصادي يشيد بمبادرة «السداد الفوري» لرد مستحقات المصدرين

مصر تحقق 5.2 مليار جنيه فائضا أوليا بـ الموازنة في 4 شهور

في عهد السيسي.. فرج عامر: تطوير صناعة الحديد والصلب قطار سريع لا يتوقف

ترشيحاتنا

بيان مهم من السفارة السعودية في اليابان بشأن زلزال إيباراكي

السعودية.. نبأ سار بشأن الصلاة في الروضة الشريفة

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة في البريميرليج

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

ذخائر فائقة الدقة.. صفقة أسلحة بين السعودية وأمريكا بقيمة 290 مليار دولار

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ عفاف رشاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر رسميا

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة