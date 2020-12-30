رغم كورونا.. أحمد عامر: نسبة الاستثمارات فى مجال الصناعة وصلت إلى 50 مليار جنيه

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فاتورة التصدير، مشيرا إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا إلا أن فاتورة التصدير جيدة جدا خلال عام 2020، وقد شهد هذا العام نسبة جيدة من الصادرات الزراعية والموالح، فكان لها دور كبير فى غزو الأسواق الأوروبية.





وأضاف أحمد عامر، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أنه حدث تطوير في منظومة الرقمنة بعد تحسن نسبة التصدير خلال الفترة الماضية، مع التزام جميع أجهزة الدولة بالمصارف الحكومية، حيث أصبح هناك ميكنة جيدة للدولة لكل ما له علاقه بالدفع الإلكترونى، لافتا إلى أنه توجد أهداف لقانون التصالح الخاص بمخالفات البناء، ومنها ضبط أنواع البناء فى مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية فى جميع محافظات الدولة، إضافة إلى تطوير منظومة المرافق، موضحا أنه لم يكن الهدف الأساسى هو جمع الأموال بل تنظيم الشكل الجمالى للعمران والقضاء على العشوائيات فى مصر.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة تحتل المرتبة الأولى في مخالفات البناء، وذلك لوجود العديد من المخالفات بها خاصة بالأراضى الزراعية، وتليها الشرقية في المرتبة الثانية.









وأوضح مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه تم امداد مهلة قانون التصالح حوالى 4 مرات، ومن هنا لا توجد حجة لدي غير المتصالحين وسيكون هناك عقاب، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على مساعدة البسطاء، حيث تدخل الرئيس السيسى لإنقاذ حالة السيدة شيرين لم يكون تدخل من وزارة الصحة فقط بل تدخلت معظم أجهزة الدولة، كما تدخل الرئيس السيسى لإنقاذ حالة الطفل"محمد أشرف" التى انهار عليه سور المدرسة بمنطقة المرج، إضافة إلى العديد من مثل هذه الحالات.





وأكد أن الصناعة المصرية شهدت نموا كبيرا خلال جائحة كورونا، و أن الاستثمارات فى مجال الصناعة تصل إلى 50 مليار جنيه.



