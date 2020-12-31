فيديو جراف.. يسرا اللوزى تفحم أحد متابعيها.. والسبب التنمر على بنتها

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي لواقعة تنمر ووصفها أحد المتنمرين بـ"أم الطرشة" بسبب مرض ابنتها بضعف السمع عبر حسابها على إنستجرام وقررت يسرا بكل رقى واحترام.
وردت عليه يسرا، وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم.
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ولمزيد من التفاصيل حول رد فعل يسرا اللوزي ترد على متابع تنمر على ابنتها الصماء شاهد الفيديو جراف التالى.