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أخبار العالم

رئيس بلدية تل أبيب ينشئ حزبه الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
رئيس بلدية تل أبيب
رئيس بلدية تل أبيب ينشئ حزبه الجديد
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سمر صالح
ذكرت القناة الـ12 العبرية الليلة الماضية أن رئيس بلدية تل أبيب "رون حولدائي" أعلن عن تشكيل حزبه الجديد تحت مسمى "الإسرائيليين".

ووفقًا للقناة العبرية سيخوض الحزب الجديد انتخابات الكنيست في مارس المقبل، في قائمة تضم المنشق حديثا عن "كاحوال لافان"، وزير القضائي الإسرائيلي "آفي نيسانكورن".

وأظهر أحدث استطلاع للرأي في إسرائيل، تراجعًا واضحًا في مقاعد حزب (ليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب (أمل جديد) برئاسة جدعون ساعر، على إثر اعلان رئيس بلدية تل أبيب عن حزبه الجديد. 

ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي نشره (راديو 103)، اليوم الأربعاء، تراجع عدد مقاعد حزب (ليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، وكذلك تراجع حزب (تيكفا حدشا)، (أمل جديد) برئاسة جدعون ساعر، مع إعلان رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، عن تشكيل حزب جديد أطلق عليه اسم (الإسرائيليين)، لخوض انتخابات (كنيست) في  مارس المقبل. 

ويأتي هذه الاستطلاع بعد الانسحابات من حزب (كاحوال لافان) وتأكيد رئيسه بيني جانتس، استمراره خوض المنافسة بالانتخابات المقبلة، تزامنًا مع إعلان رئيس بلدية تل أبيب عن تأسيس حزبه الجديد.
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