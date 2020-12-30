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رياضة

محمود جابر: الإسماعيلي يبحث عن مدرب أجنبي.. وهدفي بناء منتخب قوي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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محمد سمير
أكد محمود جابر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2003، أن تكليفه بهذه المهمة شرف كبير له.


وقال جابر، في تصريح لإذاعة "أون سبورت" اليوم، الأربعاء: "سنبذل كل جهودنا لبناء منتخب قوي".


وأضاف: "سنتابع جميع المباريات بحثا عن العناصر الموهوبة والمميزة في هذه المرحلة العمرية، بداية من يوم السبت المقبل".


وزاد قائلا: "علاقتي بالجهاز المعاون أكثر من جيدة، واخترت كل أفراد الطاقم المعاون بنفسي".


وعن المستجدات داخل ناديه الإسماعيلي، كشف جابر: "رغم قدرات المدرب (المؤقت) محمد وهبة الجيدة، لكنني علمت أن إدارة الإسماعيلي في طريقها للتعاقد مع مدرب أجنبي".


وتحدث عن نجله عمر جابر، لاعب فريق بيراميدز، فقال: "حذرته من المواجهة المقبلة ضد الاتحاد الليبي، لأنها ستكون في قمة الصعوبة، لأن المنافس من الأندية الكبيرة صاحبة المستوى الجيد".
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