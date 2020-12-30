بعد اكتشاف سلالتي كورونا المتحورتين.. ما هى الإجراءات الواجب اتباعها

قال الدكتور جاك مخباط، أخصائي الأمراض الجرثومية المعدية، إن الفيروسات دائما ما تتغير بشكل تدريجي، مشيرا إلى وجود تغير بشكل متواصل بفيروس كورونا.









وأضاف "مخباط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه هذا العام ظهرت ثلاث سلالات، أولها فى شهر فبراير وهى السلالة التى انتشرت فى أوروبا الغربية، خاصة بإيطاليا وفرنسا، ثم السلالة التى ظهرت بإسبانيا وأنتشرت إلى بريطانيا، وآخرها السلالة الثالثة التى ظهرت فعليا.









وأوضح أن هذه السلالات أدت إلى سرعة انتشار الفيروس، لافتا إلى أن الإجراءات التى يجب اتخاذها فى الوقت الحاضر هى التشديد على الوقاية وزيادة استقبال المستشفيات للمرضى، بالإضافة إلى تقوية الجهاز الطبي بها.









وأكد انه يجب الإسراع فى توفير اللقاح الخاص بكورونا على عامة الأشخاص، متابعا أن طوق النجاة الذي تمر به فى تلك المرحلة هى اللقاحات.



