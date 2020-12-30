لأول مرة بجامعة سوهاج .. 145 طالبا بـ الطب البيطري يؤدون امتحانات العملي إلكترونيًا

أجرى طلاب الطب البيطري بجامعة سوهاج، لأول مرة امتحانات العملي لمادة الجراحة والتخدير والأشعة إلكترونيًا ، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة التقدم التكنولوجي وتطوير الخدمة التعليمية.





وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إنه بناءًا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تتجه الجامعة تدريجيًا من تحويل الاختبارات الورقية إلى اختبارات إلكترونية في جميع كليات الجامعة، وذلك من أجل تطوير العملية التعليمية، إلى جانب توفير كافة الامكانيات من حيث الأجهزة والمعامل وغيرها، وتجهيزها علي أعلى مستوي للطلاب لأداء الامتحانات في مناخ مناسب.





وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن الاختبار تم إجراؤه بمعامل الحاسب الآلي بالكلية، لطلاب الفرقة الرابعة وعددهم ١٤٥طالب وطالبة.



