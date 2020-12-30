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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا تفجير مطار عدن اليمنية إلى 26 قتيلا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:11 م
تفجير مطار عدن
تفجير مطار عدن
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قسم الخارجي
ذكرت مصادر طبية يمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الانفجار الذي تعرض له مطار مدينة عدن اليمنية إلى 26 قتيلا. 

ومن ناحية أخرى، كشف شهود عيان في اليمني، منذ قليل، عن وقوع انفجار آخر بالقرب من قصر المعاشيق حيث تتواجد الحكومة اليمنية الجديدة، وذلك عقب انفجار مطار مدينة عدن فور وصول أعضاء الحكومة. 

وذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم الأربعاء نقلًا عن مصادر خاصة أن القتلى والجرحى الذين سقطوا فى انفجار مطار عدن من المدنيين والمسؤولين المحليين في عدن.

وقالت فضائية "العربية.نت" السعودية إن هناك عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة مطار عدن.

وفي نفس السياق أكدت فضائية "سكاي نيوز عربية" أن انفجاران أحدهما استهدف مدرج مطار عدن والآخر استهدف صالة الوصول.

وقالت مصادي لـ"سكاي نيوز عربية" إن انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن لحظة وصول وصول الحكومة اليمنية الجديدة. 
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