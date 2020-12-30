أول تصريح من صابر الرباعى بعد توليه منصب نقيب الفنانين التونسيين

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وقال صابر في تغريدته: " على بركة الله.. نبدأ عهدًا جديدًا ، لغد أفضل للفن والفنانين التونسيين بكل أطيافهم، فمرحبًا بالجميع في نقابتكم وكلنا عزم على تصحيح المسار معًا .. كلنا من أجل مستقبل يملؤه الحب والإحترام".





وأسس نجوم وفنانو تونس أول نقابة للفنانين وأصدر إعلان تأسيسها، وتم إعلان أسماء أعضاء الهيئة الادارية المؤسسين، وهم: "لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري".





ويحل النجم صابر الرباعي مساء ليلة رأس السنة الجديدة ضيفا ببرنامج "معكم.. منى الشاذلي" في حلقة خاصة تعرض علي فضائية cbc .

حلقة الرباعي مع الإعلامية منى الشاذلي تم تصويرها للعرض كسهرة خاصة للمشاهدين احتفالا بليلة رأس السنة، حيث يقدم خلالها النجم التونسي باقة من أشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني.

وأرسل الرباعي والشاذلي تحياتهما خلال الحلقة لكل الجمهور العربي احتفالا بالسنة الجديدة وتمنيا للجميع دوام الصحة والسعادة بعد مرور واحدة من أصعب السنوات في العقود الأخيرة بسبب جائحة كورونا.

ويكشف الرباعي خلال الحلقة للمرة الأولى عن ألبومه الجديد وقصائد الفصحى التي يقدمها و سر ارتباطه وعشقه للقاهرة والمصريين وعبر عن امتنانه للموسيقى المصرية وروادها الذين شرف بالتعامل معهم في بداية مشواره ومنهم سيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل بعد لقائه بهم في لجنة الإذاعة المصرية.

ووجه الفنان العربي رسالة حب وتقدير للفنانة الراحلة وردة وقدم لها مجموعة من أشهر أغانيها ضمن فقرته الغنائية بالحلقة.

نشر الفنان صابر الرباعى تعليقا، الأول من نوعه بعد توليه منصب نقيب الفنانين فى تونس، وذلك