صحفى مصرى بأمريكا: رغبة صناع القرار فى فترة حكم أوباما كانت إزاحة مبارك

قال الكاتب والمحلل السياسي المصري توماس جورجيسيان المقيم في الولايات المتحدة، إن كتاب أوباما الجديد أو مذكراته، تنتهى أحداثها فى مايو 2011، وبالتالى الجزء الخاص بثورات الربيع العربى غير موجودة، مثل انتخاب الاخوان وثورة 30 يونيو، ولكن ثورة 25 يناير موجودة فى الكتاب، وليس هناك اختلاف فيما ذكره أوباما فى كتابه، عما ذكرته هيلارى كلينتون فى مذكرتها، فصناع القرار فى الولايات المتحدث وقت أوباما، كانوا يريدون رفع اليد عن مبارك.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، هناك تغيير فى المياه كما يحدث فى الأشخاص، وهناك تغير فى سياسة أمريكا تجاه العالم العربى، فالفكر الأمريكى لدى الساسة يحكمه 3 أشياء، أنه لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة، وهناك تواصل دائم، ولا أحد يريد أن يكرر نفسه، فالعالم كله تغير، فمع ترامب أمريكا تغيرت، فأمريكا 2020، إذا لم تكن تغيرت، إلا أنها انقسمت وتشتت.





وكشف، صناعة القرار الأمريكى لا تتحدد ولا يتمز اختيارها فقط فى البيت الأبيض، ولكن هناك نوع من المشاركة الفعلية، من جوانب مختلفة، مثل جوانب غير رسمية مثل الاعلام، فالاعلام لعب دور فى المحافظة على بعض أو أغلب القيم الموجودة فى المجتمع الأمريكى والدفاع عنها بشراسة واستماتة.



