إزالة التعديات من مصرف الصرف الزراعي مطلب أهالي قرية باغوص بالبحيرة

استغاث المواطن محمود عبد الرازق عبود عطية، من أهالى قرية باغوص التفتيش مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تعديات بعض المواطنين على مصرف صرف زراعي بالردم والبناء المخالف وتوصيل مواسير صرف صحي خاصة بهم.





ويقول فى رسالته: "لدينا حكم قضائي بخصوص مصرف صرف زراعي تم التعدي عليه من قبل بعض المخالفين بالردم والبناء المخالف وتوصيل مواسير صرف صحي خاصة بهم في هذا المصرف ومنذ ذلك الحين ولم ينفذ حتى الآن".





وأضاف: "أن هذا المصرف هو المتنفس الوحيد لمصرف مياه الأمطار من شوارع القرية ونحن فى فصل الشتاء وفى حال سقوط الأمطار بغزارة سوف تتعرض القرية للغرق"، مناشدا المسئولين بوزارة الموارد المائية والرى إزالة التعديات وإزالة مواسير الصرف الصحى من على المصرف الزراعي لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، رأفة بحال الأهالى والحفاظ على أرواحهم ".





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