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بين الناس

إزالة التعديات من مصرف الصرف الزراعي مطلب أهالي قرية باغوص بالبحيرة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمود عبد الرازق عبود عطية، من أهالى قرية باغوص التفتيش مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تعديات بعض المواطنين على مصرف صرف زراعي بالردم والبناء المخالف وتوصيل مواسير صرف صحي خاصة بهم.

ويقول فى رسالته: "لدينا حكم قضائي بخصوص مصرف صرف زراعي تم التعدي عليه من قبل بعض المخالفين بالردم والبناء المخالف وتوصيل مواسير صرف صحي خاصة بهم في هذا المصرف ومنذ ذلك الحين ولم ينفذ حتى الآن".

وأضاف: "أن هذا المصرف هو المتنفس الوحيد لمصرف مياه الأمطار من شوارع القرية ونحن فى فصل الشتاء وفى حال سقوط الأمطار بغزارة سوف تتعرض القرية للغرق"، مناشدا المسئولين بوزارة  الموارد المائية والرى إزالة التعديات وإزالة مواسير الصرف الصحى من على المصرف الزراعي لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، رأفة بحال الأهالى والحفاظ على أرواحهم". 

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم  01146211823

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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