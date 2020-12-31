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سيارات

نيسان تواجه أزمة بسبب موديلاتها القديمة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة نيسان، عملاق السيارات اليابانية مؤخرًا، عن أن تشكيلة موديلاتها تضخمت بطريقة كبيرة، وهو ما وضعها في مأزق مع الطرازات القديمة التي لم تعد قادرة على المنافسة الآن.

ومن المعروف أن نيسان تكافح منذ فترة خاصة في السوق الأوروبي؛ بعد انخفاض مبيعاتها إلى 566.191 سيارة في عام 2017، ووفقًا لما قاله مدير العمليات العالمي في نيسان، "أشواني جوبتا"، إن انخفاض مبيعات نيسان كان بسبب الشركة نفسها.

وأكد "جوبتا"، أن نيسان ذهبت بسرعة كبيرة للتوسع عالميًا، وتوقعت أن المبيعات ستكون ممتازة، ولكن هذا الأمر لم يحدث كما كان متوقعا، والسبب أن الشركة تمتلك تشكيلة ضخمة من الطرازات القديمة، ولا يمكن الحفاظ عليها.

وأشار إلى أهمية وجود خطة جديدة طموح تشهد خفض التكاليف، إضافةً إلى إغلاق العديد من المصانع في إسبانيا وإندونيسيا، وإيقاف مجموعة "داتسون" بأكملها في روسيا.

كما ستعمل نيسان في الفترة القادمة على كسب "رينو"، بينما الآن هي تركز طاقتها على الأسواق الهامة مثل الولايات المتحدة والصين واليابان.

وتبلغ حصة نيسان في الولايات المتحدة 7%، وفي اليابان والصين تزيد على 10%، أما في الأسواق الأوروبية فستركز نيسان على سيارات الكروس أوفر مثل جوك وإكس ترايل.

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