مصر تسجل 1411 إصابة جديدة بـ كورونا و56 وفاة وانفجار يهزّ مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي

التحالف العربي يؤكد مسؤولية الحوثي عن الهجوم على مطار عدن

جوتيريش يدعو لتشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

البنتاجون يعلن إرسال قاذفتين إضافيتين من طراز "B52" إلى الشرق الأوسط

واشنطن ترفع السرية عن "تمويل بكين" لاستهداف القوات الأمريكية

سيناتور أميركي يعتزم الاعتراض على المصادقة على فوز بايدن





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 56 حالة وفاة و1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى خروج 411 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 111451 حالة.





وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن مطار عدن تعرض بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا، فيما حمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.





وذكرت "القبس" أن التحالف العربي أكد أن المحاولة الإرهابية لاستهداف قصر المعاشيق في عدن، تؤكد مسؤولية مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عن الاعتداء الإرهابي على مطار عدن الدولي أثناء وصول رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية.





وأوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن قبل محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية ومحاولة إفشال اتفاق الرياض.





وأفادت "الأنباء" بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة الهشة في ليبيا، وطالب بتشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.





وذكرت "الراي" أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت إرسال قاذفتين إضافيتين من طراز "B52" إلى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن ذلك يأتي لتعزيز الدفاعات وتوجيه رسائل ردع إلى طهران وحلفائها في المنطقة.





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترفع السرية عن معلومات استخباراتية غير مؤكدة حتى الآن تشير إلى أن الصين عرضت على جهات غير حكومية مبالغ مالية مقابل استهداف الجنود الأمريكيين في أفغانستان.





وقالت "القبس" إن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميزوري، الجمهوري جوش هولي، أعلن، أنه سيعترض الأسبوع المقبل، عندما يجتمع الكونجرس للمصادقة على تصويت الهيئة الانتخابية، للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.



