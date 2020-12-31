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رياضة

الجبلاية تعلن اليوم نتائج تحقيقات تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
تعلن اليوم الخميس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عن نتائج التحقيقات التى تم إجراؤها بمعرفة لجنة تقصى الحقائق فى أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة شمال إفريقيا فى تونس.

وأفاد مصدر مطلع داخل الجبلاية بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق أدان الجميع في تلك القضية وتم رفع التقرير إلى اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لاتخاذ القرار المناسب.

أشار إلى أن الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب خضع للتحقيق بمعرفة لجنة تقصى الحقائق للوقوف على أسباب تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبي منتخب الشباب فى دورة شمال إفريقيا فى تونس.

واطلعت أيضا لجنة تقصي الحقائق في اتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمى على تقرير الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة.

وقدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، تقريره حول انتشار فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين قبل المشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وأكد ربيع ياسين في تقريره أن طبيب المنتخب د.وليد منظور يتحمل مسئولية إصابات كورونا لأنه لم يحرص على توعية اللاعبين.

وتابع ياسين في تقريره أن دوره فني فقط ولا علاقة له بأي شيء يتعلق بالسفر المبكر أو تسكين اللاعبين في الغرف، وأنه يختص بالنواحي الفنية والتدريبية لا أكثر.
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