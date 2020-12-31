وزير الطيران يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمطار القاهرة.. ويتابع استعدادات بطولة كأس العالم لكرة اليد

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، صباح اليوم الخميس، لمركز العمليات المتكامل لمصر للطيران ( IOCC ) ومبنى الركاب رقم (٣) وصالة (٤) بمطار القاهرة الدولى لمتابعة حركة العمل داخل المطار، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية التي يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطار للوقاية من فيروس كورونا هذا بجانب الوقوف على استعدادات مطار القاهرة لاستقبال ضيوف مصر من الوفود والمنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١.

بدأت الجولة بتفقد وزير الطيران المدني مركز العمليات المتكامل لمصرللطيران IOCC لمتابعة انتظامية حركة تشغيل الرحلات، حيث من المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم ٦١ رحلة دولية وداخلية وشحن جوي، ثم قام الوزير بزيارة لمبنى الركاب رقم (٣) للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول داخل الصالات كما تفقد كاونترات المحطة والجوازات، والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة وكذلك استراحات درجة رجال الأعمال.





وتابع وزير الطيران أعمال التعقيم والتطهير والفحص الصحى للركاب وعمل منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول .





ومن ناحية أخري قام وزير الطيران بتفقد صالة (4) للاطمئنان على الاستعداد لاستقبال البعثات والوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد حيث سيصل منتخب اليابان أول المنتخبات المشاركة في البطولة يوم الأحد الموافق 3 يناير يليها باقي المنتخبات.





وأشاد الوزير بالتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية ووجه سيادته بتقديم الدعم الكامل لضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث العالمى وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم للخروج بصورة مشرفة تليق بصورة جمهورية مصر العربية أمام العالم.





و خلال الجولة قام وزير الطيران بتقديم التهنئة لجميع العاملين ورجال الشرطة بمناسبة حلول العام الجديد وأثنى على جهودهم الكبيرة فى العمل فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والتزامهم التام بتطبيق الإجراءات الوقائية وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات وكافة التسهيلات للمسافرين متمنيًا لهم في ختام الجولة أن يكون العام الجديد عام خير وبركة علي مصرنا الغالية وأن يرفع الله هذا الوباء ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء.