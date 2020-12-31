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أخبار البلد

نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية يتلقى لقاح كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:42 م
عادل حنفي
عادل حنفي
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سعيد العربي
تلقى عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، لقاح كورونا وهو من شركة فايزر الأمريكية وذلك بالعاصمة السعودية الرياض وهي الجرعة الأولى على أن تكون الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

وأشاد "حنفي" بالتطور الذي لاحظه منذ بداية التسجيل على موقع "صحتي" التابع لوزارة الصحة السعودية قبل أيام من أخذ اللقاح حيث يتم أرسال رسالة نصية على الموبايل بموعد ومكان تلقي الجرعات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد عن الإجراءات التي تتم بموقع تلقي اللقاح فعند دخول موقع وزارة الصحة يتم قياس درجة الحرارة ومنها التوجه مباشرة عبر كود مرسل من موقع "صحتي" لموقع التطعيم حيث يتم استقبالك مرة أخرى من قبل إحدى الفتيات السعوديات للاستفسار عن أي أمراض وتسجيل كل ذلك إلكترونيًا.

وأعرب حنفي نيابة عن أبناء مصر المقيمين بالسعودية عن شكره للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يوالونه من خدمات جليلة لأبناء مصر بالسعودية وعلى رأسها الرعاية الصحية المتميزة دون التفرقة بين سعودي وأي جنسية أخرة.

والملفت للنظر في موقع تلقي اللقاح هي الإبتسامة التي تقابل بها من قبل الفتيات السعوديات والشباب أيضا منذ الدخول وحتى توديع الزائر بالورود.

وطمأن حنفي أبناء الجالية المصرية بالسعودية أنه لا يوجد أعراض بعد تلقي اللقاح سوى ألف خفيف مكان تلقي اللقاح وإحمرار، ودعا أبناء الجالية المصرية على سرعة التسجيل عبر موقع "صحتي" التابع لوزارة الصحة السعودية.
نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية يتلقى لقاح كورونا
نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية يتلقى لقاح كورونا
نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية يتلقى لقاح كورونا
نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية يتلقى لقاح كورونا
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